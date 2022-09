L'annonce du décès de la Reine Elizabeth II

La Royal Air Force se pose en début d'après-midi en Écosse. Le prince William ainsi que les princes Andrew et Edward, les enfants de la reine Elisabeth II se trouvaient à l'intérieur. Ils s'engouffrent dans un Range Rover et franchissent quelques minutes après les grilles du château de Balmoral où se trouve la reine. Peu avant 14:00, le palais de Buckingham a publié un communiqué disant : "Les médecins de la Reine s'inquiètent sur la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale." Cette annonce provoque immédiatement un vent d'anxiété dans le royaume. Le Parlement britannique suspend brièvement ses travaux et adresse ses vœux à la reine. En dépit d'une santé chancelante, Elisabeth II, 96 ans, s'était forcée jusqu'au bout de tenir son rang. Avant hier, la reine a intronisé Liz Truss, son quinzième Premier ministre en 70 ans de règne. Cette après-midi, la nouvelle locataire du 10, Downing Street, fait part de son émotion. Les dernières nouvelles de la reine ont été relayées en boucle par les chaînes de télévision britanniques. Preuve de la gravité du moment, les présentateurs se sont habillés en noir, signe avant-coureur du décès de la reine Elisabeth II annoncé il y a quelques minutes. TF1 | Reportage H. Dreyfus