Soprano : "On va essayer de faire la fête le plus longtemps possible"

Le chanteur Soprano donne mercredi soir un grand concert gratuit sur le port de Marseille à l'occasion de l'arrivée de la flamme olympique. Sur TF1, il fait partager son enthousiasme de participer à un tel événement et promet de faire la fête "le plus longtemps possible".