Effraction

Thriller | 1982

Au cours d’un hold-up, Valentin Tralande tue les clients de la banque, ses trois complices et s’enfuit avec 60 millions sans destination précise... Dans un restaurant niçois, il s’intéresse à un couple, Pierre et Kristine, et s’installe dans le même hôtel qu’eux. Cerné par la police, il les prend en otage et les entraîne avec lui dans une fuite sans espoir...