Effraction

Valentin Tralande, dit Val, attaque une banque avec trois complices. Sans raison apparente, il tire sur plusieurs clients ou employés, et même ses complices. Il s'enfuit ensuite avec le butin, soixante millions de francs. Il s'empare d'un otage, qu' il abandonne en pleine campagne, et, après avoir pris le train, se retrouve à Nice. Dans le restaurant où il dîne en solitaire, après s'être offert vêtements et bijoux, il est attiré par un couple nouvellement formé. La femme, Kristine, paraît le su bjuguer. Val prend une chambre dans le même hôtel que le couple. Mais il a été reconnu et au matin, la police le cerne. Il fait alors irruption dans la chambre occupée par le couple et prend Kristine et Pierre en otages. Il exige qu'une voiture soit mise à sa disposition. Entraînant ses otages, il se lance alors dans une fuite désespérée...