80e anniversaire du D-Day : "Song with no name" résonne au Memorial britannique de Ver-sur-Mer

Le chanteur et auteur-compositeur Johnny Flynn interpréte sa chanson intitulée "Song With No Name". Un moment d'émotion au Memorial britannique de Ver-sur-Mer dans le Calvados qui se déroule sous les yeux de vétérans mais aussi du roi Charles III et son épouse, Camilla.

Ma liste Partager