Coronavirus : la France s'apprête à renforcer les contrôles de ses frontières avec l'Allemagne

Face à la propagation de l'épidémie de coronavirus sur le sol européen, l'une des mesures prises par les pays concernés est de procéder au renforcement des contrôles de leurs frontières. C'est le cas notamment à Strasbourg, sur le pont de l'Europe, où la police allemande a déjà effectué des contrôles renforcés à la frontière avec l'Hexagone. Ce n'est pas une fermeture étanche, mais des mesures qui doivent permettre de ralentir la circulation entre les deux pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/03/2020 présenté par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.