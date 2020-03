Coronavirus : les rues de Paris se vident-elles ?

Dans une rue du 11e arrondissement de Paris, où il y a le plus de bars et de restaurants, tous les commerces ont fermé ce dimanche soir. Il n'y a qu'une laverie et une supérette qui sont ouvertes alors que ce lieu était noir de monde, il y a 24 heures. Est-ce que nos compatriotes ont enfin compris la gravité de cette crise sanitaire ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/03/2020 présenté par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.