Coronavirus : Olivier Véran appelle "les Français à rester chez eux le plus possible et réduire leurs activités sociales"

Le premier tour des élections municipales s'est déroulé ce dimanche 15 mars dans un contexte jamais vu, perturbé par la crise sanitaire liée au coronavirus. La veille, le Premier ministre a annoncé la fermeture des lieux non indispensables à la vie du pays pour tenter de freiner l'épidémie. Invité sur notre plateau ce dimanche soir, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a appelé les Français à "rester chez eux le plus possible, réduire leurs activités sociales". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/03/2020 présenté par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.