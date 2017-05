Le débat des candidats au second tour de l'élection présidentielle  

Pour respecter le principe de parité, TF1 et France 2 ont décidé de confier la présentation du débat de l’entre-deux tours aux responsables des services politiques des deux chaînes à Christophe Jakubyszyn (TF1) et Nathalie Saint-Cricq (France 2). Ce débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron sera diffusé le mercredi 3 mai à 21h00 sur TF1 et France 2.