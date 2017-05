DOCUMENT EXCLUSIF - Un fan de l'OM désappointé  

Une mauvaise nouvelle frappe Emmanuel Macron, Marseille vient de perdre contre Monaco et le supporter de l'OM qu'est le candidat d'En Marche ! a du mal à encaisser. 23 avril 2017 : Emmanuel Macron arrive en tête du premier tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen. Un résultat exceptionnel pour un homme de 39 ans inconnu du grand public il y a encore trois ans.De secrétaire général adjoint à l'Elysée à candidat à la présidence de la République, le novice en politique est passé de l'ombre à la lumière en très peu de temps. Durant 200 jours, nos caméras l'ont suivi dans les coulisses de sa campagne et dans son ascension exceptionnelle. Durant huit mois, nous avons été les seuls à être autorisés à suivre le candidat Emmanuel Macron avec notre caméra dans les coulisses de cette campagne exceptionnelle. De l'annonce de sa candidature jusqu'à son élection le 7 mai, nous vous proposons un documentaire exclusif vous permettant de vivre de l'intérieur la campagne d'Emmanuel Macron à la manière d'un thriller politique. Un film documentaire réalisé par Yann L'Henoret, auteur du documentaire "Dans l'ombre de Teddy Riner".Un film documentaire produit par 3ème Oeil Productions et Black Dynamite