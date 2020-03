Dr Gérald Kierzek : "Les manques de moyens dans les hôpitaux nous obligent à faire des choix qui ne sont plus éthiques et raisonnables"

Le Dr Gérald Kierzek a évoqué les moyens qui ne sont pas donnés aux hôpitaux, notamment pour faire face au coronavirus. Il a expliqué que les "manques de moyens nous obligent à faire des choix qui ne sont plus éthiques et raisonnables". Il côtoie quotidiennement les hôpitaux et nous fait part de la situation réelle.