Election Présidentielle 2022 (2ème tour) (1ère partie)

Emission spéciale proposée par la Direction de l’InformationAvec Adrien Gindre, chef du service politique et Frédéric Dabi, directeur général opinion Groupe Ifop-FiducialAu coeur de TF1, dans un décor conçu spécialement pour les soirées électorales, les téléspectateurs retrouveront Anne-Claire Coudray, Gilles Bouleau, et à leurs côtés Adrien Gindre, chef du service politique TF1/LCI et Frédéric Dabi, directeur général opinion Groupe Ifop-Fiducial pour découvrir une première estimation de la participation des Français au second tour de l’élection.A 20 heures, TF1 dévoilera une première estimation des résultats et dressera un premier état du rapport des forces politiques.Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau accueilleront leurs invités, principaux responsables de la vie politique française, porte-parole et soutiens des candidats, pour débattre et analyser le résultat. A suivre en direct tout au long de la soirée, les toutes premières réactions des candidats, ainsi que celles d’électeurs.Une soirée très axée sur l’extérieur, avec de nombreux directs pour vivre au plus près tous les moments forts de ce second tour de scrutin. Les envoyés spéciaux de TF1 interviendront en duplex des QG des deux candidats, rencontreront leurs soutiens et rendront compte de l’ambiance et de l’émotion aux quatre coins de la France. Au cœur de l’événement et pour une grande mobilité, plusieurs reporters sillonneront à moto la capitale. Des équipes seront également en région, en direct de plusieurs villes-clé à forts enjeux électoraux.Autour d’Anne-Claire Coudray et de Gilles Bouleau, des espaces seront dédiés aux équipes de notre partenaire Ifop-Fiducial et aux équipes digitales de TF1 Info. Nos journalistes décrypteront les grandes tendances et les réactions sur les réseaux sociaux. Sur le plateau, la journaliste Garance Pardigon partagera avec les téléspectateurs les temps forts de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Cette grande émission spéciale sera réalisée par Pierre-Dominique Trioulaire.Toute la rédaction digitale sera aussi mobilisée sur l’événement, avec tous les résultats en temps réel, toutes les analyses. Les antennes de TF1 et LCI en live sur le site. Des formats "sur le terrain" dédiés sur les RS.