Elections Municipales 2020

C'est dans un contexte totalement inédit, quinze semaines après le Premier tour des Municipales, que le second tour de ces Elections doit avoir lieu dimanche 28 juin, si les conditions sanitaires le permettent à cette date. Ce sont environ 5 000 communes qui seront concernées par ce scrutin. Une émission spéciale proposée par la Direction de l’InformationPrésentée par Anne-Claire Coudray et Gilles BouleauAvec Adrien Gindre, chef du service politique de TF1 Et Jean-Daniel Levy (Harris Interactive / Epoka)Réalisée par Etienne Toussaint A 19h45 - Taux de participation et grands enjeuxSur le plateau de TF1, Anne-Claire Coudray, Gilles Bouleau et Adrien Gindre, chef du service politique donneront dès 19h45 l'estimation de la participation des Français à ce second tour des élections municipales. A 20h00 - Estimation des résultatsDès 20h00, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau dévoileront une première estimation des résultats, notamment dans les villes comme Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Perpignan, ainsi que le rapport des différentes forces politiques. Comme lors du premier tour, les résultats et les enjeux seront présentés grâce à un dispositif innovant. Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau accueilleront leurs invités, principaux responsables de la vie politique française, en plateau et en duplex, pour débattre, analyser ces résultats et décrypter les enjeux de ce premier tour au plan local.Les envoyés spéciaux de la rédaction interviendront en duplex de nombreuses villes-clé, à forts enjeux électoraux.