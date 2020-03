Élections municipales 2020 : Édouard Philippe en tête au Havre

Édouard Philippe est en tête pour le premier tour des élections municipales au Havre (Seine-Maritime) à moins de dix points d'avance sur son principal concurrent communiste Jean-Paul Lecoq. Pris dans la crise du coronavirus, la situation semble délicate pour le Premier ministre. Il s'exprimera bientôt sur sa situation dans cette ville, mais aussi de la participation très faible dans le pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/03/2020 présenté par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.