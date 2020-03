Élections municipales 2020 : Pierre Hurmic en tête à Bordeaux

C'est une surprise à Bordeaux. Le candidat écologiste Pierre Hurmic est en tête au soir du premier tour des élections municipales, avec 35% des suffrages exprimés. Il devance Nicolas Florian (LR) qui a obtenu 34% des voix. Quant à Thomas Cazenave (LaRem) et Philippe Poutou (NPA), chacun a été gratifié de 12%.