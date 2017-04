Elysée 2017 - Emmanuel Macron  

Proposée par la Direction de l’Information de TF1. Emission spéciale co-présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau. Réalisation : Tristan Carné. TF1 propose Elysée 2017, rendez-vous événementiel en direct à 21h00, avec Marine Le Pen mardi 25 avril et Emmanuel Macron jeudi 27 avril. Cette émission spéciale sera également en direct sur LCI. Chacun de ces entretiens, mené par le duo Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, s’articulera autour de quatre séquences :Christophe Jakubyszyn, chef du service politique interrogera l’invité sur la fonction présidentielle. Melissa Bell, correspondante de CNN, interrogera chacun des candidats, sur la perception de la campagne par la presse étrangère. Une séquence issue des trois mois d’immersion sur le terrain des reporters de TF1 fera réagir les candidats sur les préoccupations, les attentes et l’état d’esprit des Français. Et enfin, une séquence avec des questions posées par des Français.