Jordan Bardella : "Si la décision est prise par le gouvernement de reporter le second tour des élections municipales, alors nous appuierons cette mesure sans aucune difficulté"

Alors que 1 000 cas supplémentaires de coronavirus ont été détectés en 24 heures, la question du report du second des élections municipales se pose. Selon Jordan Bardella, "la seule solution aujourd'hui pour casser la contagion sera la quarantaine, comme ça a été fait dans un certain nombre d'autres pays". "Si la décision est prise par le gouvernement de reporter le second tour des élections municipales, alors nous appuierons cette mesure sans aucune difficulté", a ajouté le vice-président du RN. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/03/2020 présenté par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.