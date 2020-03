Karima Delli : "On se félicite de notre candidat, parce qu'il a mené une vraie campagne"

À Rouen, la thématique de l'écologie a été centrale dans la campagne jusqu'à ce que le coronavirus occupe un peu tout l'espace. Le candidat écologiste Jean-Michel Bérégovoy arrive en deuxième position du premier tour ce dimanche soir. Pour Karima Delli, députée européenne Europe Écologie Les Verts, "l'abstention est un écueil que nous ne pourrons pas ignorer". "On se félicite de notre candidat, parce qu'il a mené une vraie campagne" a-t-elle ajouté par la suite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/03/2020 présenté par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.