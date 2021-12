La bataille de l'Elysée - Episode 1

La bataille de l'ElyséeSérie documentaireProposée par la Direction de l’Information de TF1Produite par CAPA Impact Journalistes : François-Xavier Ménage avec Elisa Helain et Claire LeisinkC’est l’élection préférée des Français, celle qui consacre la rencontre entre un homme ou une femme et le peuple français. Les 10 puis 24 avril 2022, les Français éliront leur nouveau chef d’Etat. Offriront-ils un second mandat à Emmanuel Macron qui n’a pas encore déclaré sa candidature ? Une revanche à la droite ? Une victoire à la Trump pour Eric Zemmour qui lui aussi n’est pas encore candidat ? Un sursaut de la gauche ? Aujourd’hui, tous les scénarios sont envisageables. Pendant quatre mois, les équipes de CAPA et de TF1 avec François-Xavier Ménage vont suivre cette campagne incertaine. Dès le 6 décembre et au rythme d’un documentaire par mois, quatre grands films feront vivre cette intense «bataille pour l’Elysée». Grâce à des accès exclusifs, aux côtés des candidats et de leurs conseillers de l’ombre, cette série documentaire racontera les coulisses de la campagne et mettra en évidence l’envers du décor d’une lutte sans merci pour le pouvoir. Comment fabrique-t-on un(e) « présidentiable » ? Comment déjouer les coups bas ? Quelles alliances nouer ? Comment lever des fonds, trouver des soutiens ? Comment chacun(e) va-t-il (elle) se préparer à ce marathon qui peut les hisser sur les plus hautes marches du pouvoir ou peut-être briser à tout jamais leurs ambitions politiques. Un voyage également dans une France encore marquée par la crise du Covid, les difficultés du quotidien, un pouvoir d’achat en berne, et qui doute, plus que jamais, de la parole des politiques. Alors que l’année 2021 s’achève, c’est encore la confusion qui règne dans cette pré-campagne. Au moment où le camp des Républicains se choisit un leader, la gauche s’éparpille et la droite extrême se livre une guerre sans pitié. C’est l’heure des excès avant celle des programmes.Dans chaque quartier général, les militants se mobilisent, une armée de bénévoles qui entame une course de fond. Pour le moment, c’est encore le système D, celui de la débrouille. C’est la revue des troupes avant de se lancer dans la bataille. C’est l’épisode 1 de cette nouvelle série documentaire.