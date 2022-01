La bataille de l'Elysée - Episode 2

Série documentaire en 4 épisodesProposée par la Direction des magazines de l’Information TF1 Produite par CAPA IMPACTJournalistes : François-Xavier Ménage avec Elisa Helain et Claire LeisinkC’est l’élection préférée des Français, celle qui consacre la rencontre entre un homme ou une femme et le pays : un moment phare de la vie politique raconté au travers d’une série dequatre documentaires, de décembre 2021 à mars 2022.Une plongée dans les arcanes de la fabrique de la politique, avec des accès exclusifs, aux côtés des candidats comme de leurs conseillers de l’ombre qui s’activent en coulisses. Quand et comment endossent-ils le costume de « présidentiable » ?Comment se préparent-ils à ce marathon qui va durer 6 mois et qui peut les hisser sur les plus hautes marches du pouvoir, comme briser à tout jamais leurs ambitions ?Qu’est-ce qui les anime pour livrer ce combat, le plus important et le plus singulier de leur vie politique ?Un voyage également dans une France, encore tenaillée par la crise du Covid et le pouvoir d’achat, qui s’interroge sur la parole des politiques. A gauche, c’est l’union… dans la désunion !La proposition d’une primaire à gauche lancée par Anne Hidalgo avec Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel, et Arnaud Montebourg vire à la confusion… avec une nouvelle candidate en piste, Christiane Taubira. Certains ont profité des derniers jours de l’année pour effectuer des déplacements dans les départements et régions d’outre-mer. A droite et à l’extrême-droite, les équipes se mettent en ordre de bataille : nouveaux QG pour Valérie Pécresse, nouveaux organigrammes, nouveaux slogans et affiches pour Marine Le Pen. C’est l’heure aussi de la course aux parrainages, les signatures des maires s’arrachent une à une. Tous les candidats déclarés réussiront-ils à en récolter 500 pour pouvoir se présenter à la présidentielle ? Ils ont encore deux mois pour les obtenir.En ces mois de fêtes de fin d’année, c’est le Covid qui s’invite dans la campagne. Meetings annulés, réunions en effectifs restreints, comment les différentes équipes vont-elles s‘adapter aux mesures de protection, pour continuer à battre la campagne ? Pendant quatre mois, les équipes de CAPA, de TF1 avec François-Xavier Ménage suivent cette campagne incertaine. Depuis décembre, et au rythme d’un documentaire par mois, quatre grands films font vivre aux téléspectateurs cette intense « bataille pour l’Elysée ».