La bataille de l'Elysée - Episode 3

Série documentaire en 4 épisodesProposée par la Direction des magazines de l’Information TF1 Produite par CAPA IMPACTAvec François-Xavier Ménage, Elisa Helain et Claire LeisinkC’est l’élection préférée des Français, celle qui consacre la rencontre entre un homme ou une femme et le pays : un moment phare de la vie politique raconté au travers d’une série de quatre documentaires, de décembre 2021 à mars 2022. Une immersion dans les coulisses d’une campagne pour l’élection à la Présidence de la République avec des accès exclusifs auprès des candidats comme de leurs conseillers de l’ombre. Comment toutes et tous se préparent-ils à ce marathon qui va durer 6 mois et qui peut les hisser sur les plus hautes marches du pouvoir, comme briser à tout jamais leurs ambitions ?Qu’est-ce qui les anime pour livrer ce combat sans merci ? sans doute le plus important et le plus singulier de leur parcours politique.Un voyage également dans une France, marquée par la crise du Covid et le pouvoir d’achat, qui doute plus que jamais de la parole des politiques. Après l’annulation de rendez-vous et de rencontres avec les français, due à la pandémie, l’espoir de reprendre le cours d’une campagne « normale » revient peu à peu dans les équipes : avec l’organisation de grands meetings et de déplacements dans toute la France. A 60 jours du 1er tour, quels seront les thèmes qui verront les candidats et les projets s’affronter ? Le pouvoir d’achat, l’éducation, la gestion sanitaire, l’immigration et l’insécurité ? Quelles sont les armes des candidats pour contrer les attaques contre leur projet ou leur personne ? Dans les différents QG, les « cellules ripostes » s’organisent pour mener bataille sur les réseaux sociaux.A droite et à l’extrême droite, les candidats bataillent pour la 2ème place qui ouvre la porte du second tour.A gauche, c’est peut-être la fin du suspens et du brouillard…Le 30 janvier, la consultation citoyenne organisée par la Primaire populaire affichera son résultat. Seront-t-ils toujours 8 candidats sur la ligne de départ ? A la République en Marche, le parti du Président, les troupes s’organisent dans la plus grande discrétion. Avec une question : quand Emmanuel Macron se déclarera-t-il ? Les petits candidats eux, continuent de sillonner les territoires pour récolter les parrainages manquants pour pouvoir se présenter, et participer au grand débat national.