La France Face à la Guerre

A moins d'un mois du premier tour de la présidentielle, TF1 proposera une émission spéciale "La France face à la guerre" ce lundi 14 mars en prime time, et en public, à laquelle participeront les huit principaux candidats à cette élection, soit par ordre alphabétique : Anne HIDALGO, Yannick JADOT, Marine LE PEN, Emmanuel MACRON, Jean-Luc MÉLENCHON, Valérie PÉCRESSE, Fabien ROUSSEL et Eric ZEMMOUR.Dans un contexte international exceptionnel avec la guerre en Ukraine et ses répercussions dans toute l'Europe, la campagne présidentielle est touchée de plein fouet. Cette actualité sera donc au cœur de l'émission en direct sur TF1 lundi soir à partir de 20H20.Les candidats seront interrogés sur les conséquences de la guerre en Ukraine sur les Français, mais aussi sur leurs propositions et leur vision de la France de demain.L’émission se déroulera en trois temps : d’abord une profession de foi des candidats, puis l’interview menée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, et enfin le droit de réponse des candidats. Les huit participants interviendront à tour de rôle en plateau. L’ordre de passage sur chacune de ces séquences sera déterminé par un tirage au sort distinct.