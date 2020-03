Marine Le Pen : "Le second tour n’aura manifestement pas lieu compte tenu de l’aggravation de l’épidémie"

Alors que le premier tour des élections municipales essuie une abstention historique, l'opportunité de maintenir le second tour se pose. Plusieurs responsables politiques ont d'ores et déjà appelé au report du vote. Marine Le Pen a assuré que "le second tour n'aura manifestement pas lieu compte tenu de l'aggravation de l'épidémie". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/03/2020 présenté par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray sur TF1.