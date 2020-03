Pr Christian Perronne : "Je suis très content que le ministre annonce qu'il va donner beaucoup de moyens pour des masques"

Après l'annonce d'Olivier Véran de fournir des moyens aux soignants pour lutter contre le coronavirus, le Pr Christian Perronne, chef du service d'infectiologie - hôpital Raymond-Poincaré (AP-HP) a déclaré qu'il est "très content que le ministre annonce qu'il va donner beaucoup de moyens pour des masques". "Dans mon groupe hospitalier, il n'y a pas de masques FFP2 de protection des soignants", a-t-il précisé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/03/2020 présenté par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.