Pr Philippe Juvin : "La priorité de la nation, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de morts possibles"

Face au bilan macabre du coronavirus, le Pr Philippe Juvin, chef du service des urgences à l'hôpital Georges-Pompidou (AP-HP) de Paris (15e), estime que "la priorité de la nation, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de morts possibles" et que "confiner les gens" est l'une des solutions à notre disposition pour diminuer le nombre de contaminations. Au sujet du second tour des élections municipales, il a ajouté qu'"il ne faut pas le faire", qu'"il faut confiner les gens et prendre la mesure du danger". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/03/2020 présenté par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray sur TF1.