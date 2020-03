Pr Philippe Juvin : "Nous allons devoir tenir collectivement pendant plusieurs semaines, voire des mois"

Pr Philippe Juvin a expliqué deux manières de sortir d'une épidémie sans médicament. La première consiste à laisser la maladie se développer et attendre que la population acquière une immunité. La deuxième nécessite de mettre de la distance entre les personnes. Ainsi, il rappelle par la suite que "nous allons devoir collectivement durer pendant plusieurs semaines, voire des mois". "Il va falloir tenir en matériel, en homme, en structure" a-t-il précisé également.