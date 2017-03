Présidentielle : Le grand débat du 20 mars 2017  

A 35 jours du 1er tour de l'élection présidentielle, TF1 proposera lundi 20 mars 2017 un grand débat en direct dès 21h00 avec, en plateau :François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.Ce débat sera animé par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau et diffusé en simultané sur LCI.Dans le cadre du pluralisme politique de cette campagne présidentielle et dans cette période d'équité, TF1 invitera d'autres candidats dans un module de dix minutes "Spécial Présidentielle" au sein du JT de 20H, avant le 20 mars.