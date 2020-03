Ségolène Royal : "On est face à une crise sanitaire sans précédent depuis la guerre"

En pleine crise du coronavirus, Ségolène Royal a tenu à rappeler l'état de nos établissements hospitaliers. "Nous avons un hôpital public qui est au bord de la rupture, qui est depuis huit mois en conflit social, qui a demandé désespérément à ce gouvernement un plan de remise à niveau qui n'est pas venu". "Si nous approchons d'une situation à l'italienne, nous n'aurons pas suffisamment de capacité d'accueil dans les hôpitaux", prévient l'ancienne ministre de l'Environnement.