Spéciale élection Présidentielle 2017  

2ème partie - Pour cette soirée spéciale, un grand plateau au cœur de TF1 et de multiples duplex partout en France. A TF1, dans un tout nouveau décor spécialement conçu pour nos soirées électorales, autour d'Anne-Claire Coudray et de Gilles Bouleau, Christophe Jakubyszyn, chef du service politique et Edouard Lecerf, directeur général de KANTAR-SOFRES/OnePoint, donneront dès 18h45 une première estimation de la participation des Français à ce premier tour de l'élection, puis à 20h00, une première estimation des résultats, ainsi que le rapport des forces politiques. Dès 20h, premières réactions et commentaires en plateau et en duplex Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau accueilleront leurs invités, principaux responsables de la vie politique française, porte-parole et soutiens des candidats, pour débattre, analyser ces résultats et décrypter tous les enjeux de ce premier tour. Les envoyés spéciaux de TF1 feront vivre l'ambiance et les coulisses de ce 1er tour de scrutin et interviendront en duplex de tous les QG des candidats, également en direct de plusieurs villes-clé, à forts enjeux électoraux, et avec les toutes premières réactions des candidats, mais aussi des électeurs.