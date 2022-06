Elvis de Baz Luhrmann

Séries & Fictions

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence. Après Roméo + Juliette et Gatsby Le Magnifique, découvrez Elvis, le nouveau film de Baz Luhrmann, exclusivement au cinéma le 22 juin.