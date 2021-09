Séries & Fictions

Après avoir échoué à entrer dans l'académie de police, Chris Potamitis, est engagé comme gardien de sécurité auprès de l'EMPIRE STATE Armored Truck Company. Chris commet l'erreur de mentionner le manque de sécurité de l'entreprise à son meilleur ami. l'information ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd et il devient malgré lui entraîné dans le plus grand vol d'argent de l'histoire des États-Unis. Alors que les enjeux deviennent de plus en plus important, Chris et Eddie doivent déjouer le détective James Ransone (Dwayne Johnson), un vétéran du NYPD qui est sur leur piste, ainsi que les magnas du crime.