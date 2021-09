Empire State

Après avoir échoué à entrer dans l'académie de police, Chris Potamitis ( Liam Hemsworth ), s'installe pour un poste de gardien de sécurité à l'EMPIRE STATE Armored Truck Company. Chris commet l'erreur de mentionner la sécurité laxiste de l'entreprise à son meilleur ami, Eddie ( Michael Angarano ), et est bientôt involontairement entraîné dans un stratagème élaboré pour voler les quantités abondantes d'argent qui y sont stockées, ce qui a entraîné le plus grand vol d'argent de l'histoire des États-Unis. . Alors que les enjeux continuent d'augmenter, Chris et Eddie doivent déjouer le détective James Ransone ( Dwayne Johnson), un vétéran du NYPD qui est sur leur piste, ainsi que les seigneurs du crime locaux qui veulent savoir qui a réussi un travail sur leur territoire, ou en subir les conséquences.