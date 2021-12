En Attendant Bojangles - Bande-annonce - Le 5 janvier au cinéma

Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut. Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte.