En danger dans sa famille

La famille Taylor, Mélanie, Gabby et Scott, se rend à son chalet au bord du lac pour le week-end. Mais un évènement tragique vient tout bouleverser : lors d’une sortie en ski nautique, Scott meurt après avoir fait une chute du bateau suite à une embardée. Six mois plus tard, Mélanie fait face tant bien que mal à sa nouvelle vie, mais Gabby, elle, est réellement en souffrance. En conflit avec sa mère, elle se désintéresse de ses cours et a abandonné toutes ses activités extrascolaires. Elle a également quitté son petit ami. De plus, c’est l’anniversaire de son père et elle a l’impression que sa mère ne veut pas honorer la mémoire de Scott en se rendant au chalet. Steve, le frère de Mélanie, vient leur rendre visite pour l’occasion. Il essaie de parler avec Gabby, mais rien n’y fait. L’adolescente est secrètement en contact avec quelqu’un à qui elle demande de la conduire jusqu’au chalet le lendemain pour qu’elle puisse honorer la mémoire de son père. Le lendemain matin, Mélanie découvre que Gabby est partie très tôt sans laisser le moindre mot. Elle commence à s’inquiéter, mais Steve lui conseille d’attendre un peu, pensant que Gabby a simplement besoin de souffler après leur dispute de la veille.