Enfants stars, adolescence brisée

L’histoire vraie et bouleversante de Corey Feldman et Corey Haim, acteurs adolescents, stars des années quatre-vingt, qui ont sombré dans la drogue et sont retombés dans l’anonymat. Après leur rencontre les deux jeunes garçons deviennent très amis et Haim confie à Feldman qu’il a subis des abus sexuels de la part d’un producteur. Le succès et l’argent, combinés à des fréquentations douteuses et des abus sexuels récurrents précipitent « les deux Corey » dans la drogue et les excès en tous genres. Suite à des années de vaches maigres, ils se retrouvent sur une émission de téléréalité mais se brouillent à nouveau. Ils se réconcilient quelques années plus tard, peu avant la mort tragique de Corey Haim.