Enquête à coeur ouvert - S01 E05

Au bord de la rupture avec Vincent, Florence rejoint Simon à Anvers pour retrouver Zoé, malgré l’ambiguïté entre eux et surtout un inquiétant début de fièvre. Sur les traces de Jan, ils découvrent qu’Ana avait récemment rencontré sa mère biologique. Ironie du sort, Zoé tombe de son côté sur une lettre d’Ana à cette femme. A la suite d’une engueulade avec Jan, elle s’enfuit et, poussée par sa curiosité d’enfant adoptée, décide de se réfugier chez la mère biologique. Sans savoir que Simon et Florence soupçonnent cette dernière, avec son mari, d’avoir tué Ana…