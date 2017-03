Qui est Armelle Deutsch, la comédienne qui incarne Jeanne Vivier ?

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

A 38 ans, Armelle Deutsch est une comédienne bien connue du petit écran. L’actrice a déjà été aperçue dans plusieurs séries télévisées françaises telles que Falco, Le Mystère du lac ou encore Le Secret d’Elise. C’est donc tout naturellement qu’elle rejoint le casting du téléfilm événement Entre deux mères avec Odile Vuillemin, François Vincentelli, Julie de Bona et Samir Boitard. Armelle Deutsch y jouera le personnage de Jeanne Vivier, un rôle fort et au cœur de l’intrigue. En effet, le téléfilm relate l’histoire de Sarah Leroy, incarnée par Odile Vuillemin, une mère prête à tout pour retrouver la trace de sa fille disparue alors qu’elle n’avait que 4 ans. Cet enfant a en fait été kidnappé par une autre femme Jeanne Vivier. La petite fille, retrouvée quelques années plus tard, devra apprendre à vivre avec deux mères.

Ce drame familial de 90 minutes sera diffusé le 27 mars prochain sur TF1. Armelle Deutsch retrouvera ainsi deux autres acteurs de la série Le Secret d’Elise, Julie de Bona et Samir Boitard. Un véritable plaisir pour le trio, comme en témoignent les récents propos de celle qui incarnait le personnage de Julie : "C'était un joyeux tournage, a-t-elle expliqué. C’était une jolie aventure et surtout des grandes retrouvailles pour moi, humaines."