Entre Deux Mères c’est ce soir !

Il va y avoir de l’émotion ce soir sur TF1 ! «Entre Deux Mères», c’est un drame familial de 90 minutes dans lequel se déchire Jeanne Vivier (Armelle Deutsch) et Odile Vuillemin (Sarah Leroy). L’histoire est celle d’Alice Leroy, une fillette de 4 ans qui disparaît sur la plage lors d’une sortie en famille. La police clos le dossier et conclut à une noyade… Mais onze plus tard, Sarah Leroy qui n’a toujours pas fait le deuil de sa petite Alice, croit la reconnaître dans un bus ! Après l’ouverture d’une enquête, on découvre que la vérité est toute autre : Alice ne s’est pas noyée, mais a été enlevée par Jeanne Vivier, qui va l’élever comme sa fille ! Jeanne se retrouve à faire face à la même douleur qu’a connu la famille Leroy onze ans plus tôt… Du côté de la famille Leroy, ils vont devoir apprendre à renouer les liens avec Alice qui est devenue une adolescente. La jeune fille se retrouve donc Entre deux mères…

Un casting de rêve

Le téléfilm peut compter sur un casting de rêve pour aborder cette histoire familiale déchirante. Odile Vuillemin (Profilage), trois des acteurs du Secret d’Elise : Armelle Deutsch,Samir Boitard et Julie de Bona, François Vincentelli (Sam) et la jeune et talentueuse actrice Marilyn Lima. « Entre Deux Mères » a été réalisé par l’excellent Renaud Bertrand.





Rendez-vous dès 20h55 sur TF1 pour votre téléfilm événement « Entre Deux Mères » !