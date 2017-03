Julie de Bona, heureuse de retrouver son partenaire Samir Boitard

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Le 27 mars prochain, TF1 vous donne rendez-vous pour un nouveau téléfilm événement avec Odile Vuillemin et François Vincentelli, mais aussi Julie de Bona et Samir Boitard.

Ils se connaissaient déjà depuis leur rôle dans Le Secret d’Elise. Julie de Bona et Samir Boitard, anciens jeunes époux dans la série diffusée sur TF1, sont de nouveau réunis pour un nouveau projet sur le petit écran. Le 27 mars prochain, le duo partagera l’affiche du nouveau téléfilm Entre deux mères. Et pour ce rôle, Julie de Bona incarne Laure Chapelle, une jeune maman et lieutenant de police, très investie dans l’enquête sur la disparition d’Alice, âgée de 4 ans. Une grande première pour la comédienne de 36 ans qui mêle avec ce personnage « professionnalisme et vie privée ». Emballée par ce nouveau projet, Julie de Bona était également ravie de retrouver Odile Villemin et Samir Boitard, qui jouait le personnage de Yanis Ramza : « Je lui ai dit que je le mettais en garde à vue car il m’avait trompée l’année dernière dans Le Secret d’Elise », a-t-elle confié dans un sourire.

Comme en témoignent ses récents propos, Julie de Bona retient de très bons souvenirs de sa participation au téléfilm Entre deux mères : "C’était un joyeux tournage, a-t-elle expliqué. C’était une jolie aventure et surtout des grandes retrouvailles pour moi, humaines."

Julie de Bona sera donc auprès d’Odile Vuillemin, François Vincentelli, Armelle Deutsch et Samir Boitard. Soyez au rendez-vous le 27 mars prochain à 20H55 sur TF1.



Retrouvez la bande annonce de "Entre deux mères"