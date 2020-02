Entre deux mères

Alice Leroy, quatre ans, disparaît sur une plage. Elle est déclarée noyée mais son corps n’a pas été retrouvé, et Sarah, sa mère, n’a jamais réussi à faire son deuil. Onze ans plus tard, Alice réapparaît. Une enquête révèle que l’enfant a été kidnappée par Jeanne Vivier, qui l’a élevée comme sa propre fille. Jeanne se retrouve alors confrontée à la douleur qu’elle a fait subir aux Leroy des années plus tôt : Alice lui est arrachée pour rejoindre ses parents biologiques. Progressivement, Sarah et David Leroy vont apprendre à vivre avec l’adolescente qu’est devenue leur petite Alice, désormais déchirée entre ses deux mères…