Entretien avec un manipulateur narcissique

Kenzie Stone est une journaliste traumatisée par le suicide de sa jeune sœur, Maddie, un an plus tôt. Lorsque sa meilleure amie et patronne à DTVC, la chaîne de télévision qui l’emploie, lui présente son nouveau petit ami, le docteur Jasper Preston, un psychiatre de renom, elle décide de l’interviewer pour une émission qui présente des héros locaux. Elle se rend à son cabinet pour connaître ses méthodes, mais elle finit par le consulter elle-même. Devant le cabinet, elle est abordée par une femme étrange, Deena Lipton. Elle lui affirme que Preston est dangereux. Il l’a convaincue de tuer son mari et il a exercé son emprise sur d’autres patientes, trop effrayées pour témoigner. Elle lui conseille la prudence car la «dame de pique» lui veut du mal. Kenzie décide de démasquer Preston d’autant qu’elle sent sa mauvaise influence sur Jillian, son amie, de plus en plus jalouse.