NEWS - Jeudi 15/03/18 - 13:08

MATCHES AMICAUX - Didier Deschamps a fait appel pour la première fois à Wissam Ben Yedder et Lucas Hernandez pour affronter la Colombie et la Russie en matches amicaux les 23 et 27 mars prochain. Ousmane Dembélé a été rappelé. Layvin Kurzawa est, lui, absent de cette liste des 24.