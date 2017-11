Allemagne-France (0-1) : Lacazette ouvre le score !

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Il paraît qu'Alexandre Lacazette et Anthony Martial jouent gros face à l'Allemagne. Eh bien ils ont déjà répondu présents : le premier a ouvert le score sur une passe décisive du deuxième. Ce but est l'aboutissement d'une action collective inouïe des Bleus : Matuidi renverse pour Digne qui remet en première intention à Martial, posté dans la surface. L'attaquant de Manchester United se fend d'un double contact pour éliminer un défenseur et Trapp avant de remettre Lacazette qui n'a plus qu'à mettre le ballon au fond.