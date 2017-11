Allemagne-France (1-1) : Werner égalise !

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

L'Allemagne a bien démarré cette seconde période et sa domination du premier quart d'heure a fini par s'avérer payante. Après une perte de balle française, Ozil amorce une contre-attaque éclair et attend le moment idéal pour lancer Timo Werner sur sa gauche. Le jeune attaquant, très peu en vue depuis le coup d'envoi, ne s'est pas fait prier pour fusiller Mandanda et égaliser.