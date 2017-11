Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Martial venait de manquer l'occasion du 3-1 et on s'est dit que les Allemands pouvaient avoir une nouvelle cartouche. Sur une belle combinaison entre Ozil et Götze, Lars Stindl profite de l'apathie défensive pour tromper Mandanda et sauver l'Allemagne. 2 à 2 score final.