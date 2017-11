Allemagne-France : les Bleus en 4-3-3 avec Mbappé, Martial et Lacazette

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

En l'absence d'Olivier Giroud, Didier Deschamps a fait confiance à un 4-3-3 avec un trident offensif associant Kylian Mbappé, Anthony Martial et Alexandre Lacazette.





Pas de Griezmann, ni de Giroud

Olivier Giroud, forfait car touché aux abducteurs, et Antoine Griezmann, remplaçant, les deux buteurs du match face au Pays de Galles, ne seront pas titulaires face à l'Allemagne. Didier Deschamps a donc opté pour un 4-3-3 articulé autour d'un trio offensif réunissant Kylian Mbappé, Anthony Martial et Alexandre Lacazette. Les deux derniers cités jouent gros en vu des prochains rassemblements.





Rabiot en sentinelle

Dans l'entrejeu, Adrien Rabiot occupera le poste de sentinelle, celui dans lequel il se montre de plus en plus à son avantage en club, devant une défense composée de Lucas Digne, Samuel Umtiti, Raphaël Varane et Christophe Jallet. Le joueur du PSG évoluera aux côtés de Blaise Matuidi et Corentin Tolisso. Dans les cages, nous retrouverons Steve Mandanda.



Le onze : Mandanda - Digne, Umtiti, Varane, Jallet - Matuidi, Rabiot, Tolisso - Martial, Lacazette, Mbappé.