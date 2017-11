Allemagne-France : l'affiche en cinq statistiques

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Les Bleus de Didier Deschamps terminent leur année 2017, ponctuée par la qualification pour la prochaine Coupe du monde, avec un choc face à leur vieil ennemi : l'Allemagne. On fait le point en cinq statistiques à quelques heures du coup d'envoi.





L'Allemagne est invaincue en 2017

Les séries sont faites pour se terminer mais celle que vit l'Allemagne en ce moment ne cesse de s'étirer. Il y a eu 20 matches depuis sa dernière défaite - remontant à l'Euro 2016 face à… la France - et aucun ne s'est soldé par une défaite. La Mannschaft de Joachim Löw a même signé 16 victoires, dont un brillant 10 sur 10 lors de la phase des qualifications, et remporté la dernière Coupe des Confédérations avec une équipe rajeunie. Suffisant pour en faire le favori naturel.





Une série va se terminer ce soir

La France s'est peut-être qualifiée pour le Mondial en Russie mais elle n'est pas aussi sûre de ses force que ne l'est l'Allemagne. Bien au contraire. Elle a connu une année 2017 plus contrastée. Mais toujours est-il que les Bleus restent sur trois succès de rang, signifiant qu'une série va bel et bien se terminer au coup de sifflet final, quel que soit le résultat et la physionomie du match.





Trois victoires à deux pour les Bleus

Aucune des cinq dernières confrontations entre l'Allemagne et la France, qui ont pris rendez-vous chaque année depuis 2012, n'a accouché d'un nul. Il devrait donc y avoir un vainqueur à Cologne, ce mardi soir, sachant que les Bleus mènent 3 à 2 et restent sur une probante victoire lors de la demi-finale de l'Euro 2016, disputée au Vélodrome.





Trois revers de rang à domicile pour l'Allemagne

Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'Allemagne a du mal à battre la France chez elle. En 1996, en 2003 et en 2012, la Mannschaft a systématiquement perdu contre les Bleus à domicile. Une malédiction qui perdurera peut-être à Cologne.





11e et dernier match des Bleus

Ce sera donc le 11e et dernier match des Bleus en 2017 avant une année placée sous le signe de la Coupe du monde. Pour le moment, le bilan est largement positif pour Didier Deschamps (7 victoires, 1 nul, 2 défaites) mais conclure sur un revers serait mal vu à un peu plus de six mois du Mondial et alors que ses hommes ne se retrouveront pas avant mars 2018 pour deux matches amicaux en Russie.