Allemagne – France : Low dévoile sa liste

Par Julien Kobana

Depuis 2012, les deux équipes s’affrontent chaque année, autant dire que les matches entre les Bleus et la Mannschaft sont des classiques. Pour ces deux sélections qui ont joué l’une contre l’autre en quart de finale de la Coupe du Monde 2014, et en demi-finale de l’Euro 2016, ce match va aussi permettre de faire des essais. Et aussi de voir de nombreux partenaires de clubs jouer les uns contre les autres





Absence de Muller et Neuer, retour de Gundogan et Gotze

Tout comme Deschamps, Joachim Low doit faire face aux absences de quelques cadres, au premier rang duquel Manuel Neuer. Un autre Munichois encore en phase de reprise ne figure pas dans le groupe en la personne de Thomas Muller. Reus doit lui aussi déclarer forfait. Par contre, le sélectionneur allemand enregistre les retours du joueur de Manchester City Ilkay Gündogan et aussi celui de Mario Götze, le milieu de Dortmund. A leurs sujets, Joachim Low a déclaré : « Ils se sont remis de leur longue période de pause. Ils jouent à nouveau un rôle-clé dans leurs clubs respectifs. »









Un vrai match amical entre amis ?

Si l’on regarde plus près les deux groupes pour ce match du 14 novembre, l’on constate que bon nombre de joueurs sont coéquipiers de clubs. Six équipes européennes comptent en effet des joueurs qui sont à la fois convoqués en équipe d’Allemagne et en équipe de France :

FC Barcelone : Marc André Ter Stegen / Samuel Umtiti – Lucas Digne

Paris Saint-Germain : Kévin Trapp / Presnel Kimpembe – Adrien Rabiot

Bayern Munich : Jérôme Boateng - Mats Hummels - Joshua Kimmich - Niklas Süle - Sébastien Rudy / Kinglsey Coman - Corentin Tolisso

Juventus Turin : Sami Khedira / Blaise Matuidi

Real Madrid : Toni Kroos / Raphaël Varane

Arsenal : Mesut Ozil / Alexandre Lacazette