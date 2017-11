Allemagne-France : Trapp titulaire face aux Bleus, Draxler sans doute aussi

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

L'Allemagne va-t-elle terminer l'année 2017 invaincue ? Les champions du monde en titre ne sont qu'à une marche de cette performance. Cette année, ils ont beaucoup gagné (11 victoires) et fait quelques matches nuls (3). Ils n'ont pas qu'à résister ou battre la France ce mardi 14 novembre en amical pour boucler ce beau millésime sans défaite.





Trapp n'a pas encore joué cette saison





Au RheinEnergieStadion de Cologne, la Nationalmannschaft se présentera avec un visage différent de celui auquel elle nous a habitué. Le gardien et capitaine Manuel Neuer blessé, son remplaçant désigné est Marc-André ter Stegen, le portier du FC Barcelone. Mais pour la rencontre face aux Bleus, le sélectionneur Joachim Löw a annoncé son intention de titulariser Kevin Trapp.



Sauf revirement ou imprévu, le gardien allemand va donc jouer ses premières minutes dans cette saison 2017-2018. Au PSG, Unai Emery fait confiance à Alphonse Areola en Ligue 1 et en Ligue des champions. Du coup, Trapp n'a pas joué jusqu'à présent, Paris n'ayant pas encore disputé de match de coupe nationale. A lui de montrer qu'il reste un joueur de stature internationale.





Draxler s'est rendu indispensable





Le dernier rempart ne devrait pas être trop dépaysé sur la pelouse. Côté français, il devrait croiser quelques têtes connues comme ses coéquipiers Kylian Mbappé, Layvin Kurzawa, Adrien Rabiot, Presnel Kimpembe peut-être en cours de match, et pourquoi pas Alphonse Areola (même si Steve Mandanda sera titulaire chez les Bleus). Kevin Trapp devrait aussi évoluer avec Julian Draxler dans son camp.



Sacré champion du monde il y a trois ans à seulement 20 ans, l'ancien joueur de Wolfsburg a pris de l'envergure avec la sélection nationale depuis son arrivée au PSG. Löw lui a même confié le brassard de capitaine et le statut de grand frère lors de la dernière Coupe des confédérations gagnée. Depuis, le capitanat est revenu à Thomas Müller ou Mats Hummels en attendant le retour de Manuel Neuer. Mais Julian Draxler fait bien partie des cadres désormais.



A Paris, Draxler n'est pas tout le temps titulaire, et à cause de la concurrence en attaque, il a dû descendre au milieu de terrain pour glaner des minutes. Avec l'Allemagne, la donne est différente. C'est lui qui s'occupe du flanc gauche dans le secteur offensif, avec une certaine réussite jusqu'à présent. Même s'ils le connaissent bien, les Français ont intérêt à se méfier de l'ailier allemand.