Allemagne-France : Trapp va disputer ses premières minutes de la saison

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Barré au PSG par Alphonse Areola, Kevin Trapp va être titularisé ce mardi soir pour le match amical entre la France et l'Allemagne. Il disputera donc ses premières minutes de la saison.





Le paradoxe du gardien

On peut être numéro 1 de son club et ne jamais connaître une sélection. Et être le numéro 2 et faire le job sur le plan international. C'est le paradoxe du gardien et c'est celui qu'est en train de vivre Kevin Trapp. Fragilisé en club à cause de l'absence de hiérarchie clairement établie par son coach la saison dernière, le portier allemand n'a pas disputé une seule minute cette saison (hors préparation). Du côté des Bleus, Alphonse Areola, désormais indiscutable dans la cage du PSG, débutera sur le banc. Ce mardi soir, comme pour tous les autres matches, un seul des deux jouera.





7e sélection

Kevin Trapp égrènera donc sa septième sélection durant cette rencontre amicale de prestige. Pas une mince affaire en soi, mais une manière pour lui de rappeler qu'il existe après avoir rongé son frein ces dernières semaines. Il commençait à trouver le temps long et peut-être qu'une prestation époustouflante lui permettra de se rappeler au bon souvenir d'Unai Emery. On n'en est pas là mais il devra savourer avant d'entamer une année 2018 qu'il espérera plus remplie.





Une place de numéro 3

Si Kevin Trapp a été choisi par le sélectionneur de la Mannschaft pour affronter la France, c'est déjà parce que Manuel Neuer est forfait, ensuite par qu'il a envie de faire souffler Marc-André ter Stegen, le numéro 2. "Kevin Trapp avait joué avec nous contre le Danemark [en juin dernier] et avait fait une très belle performance. Nous avons un bon feeling à son sujet" a justifié Joachim Löw, qui devrait en faire son numéro 3 pour la Russie. Pour l'heure, le doute subsiste.